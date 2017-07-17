В сети появилось видео смертельного ДТП в Альметьевском районе Татарстана на трассе "Казань - Оренбург".

В сети появилось видео смертельной аварии в Альметьевском районе Татарстана на трассе "Казань - Оренбург".



Водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ.



Пользователи сети предполагают, что водитель иномарки находился за рулем в нетрезвом виде. Машины столкнулись лоб в лоб, в результате чего водитель "четверки" погиб на месте, а трое пассажиров, находившихся в автомобиле, были госпитализированы с травмами различной тяжести. В числе пострадавших маленькие дети.



Сотрудники ГИБДД устанавливают причину ДТП.



Видео: YouTube/Татар-информ