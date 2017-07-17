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Появилось видео смертельного ДТП в Альметьевском районе

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В сети появилось видео смертельного ДТП в Альметьевском районе Татарстана на трассе "Казань - Оренбург".

В сети появилось видео смертельной аварии в Альметьевском районе Татарстана на трассе "Казань - Оренбург".

Водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ.

Пользователи сети предполагают, что водитель иномарки находился за рулем в нетрезвом виде. Машины столкнулись лоб в лоб, в результате чего водитель "четверки" погиб на месте, а трое пассажиров, находившихся в автомобиле, были госпитализированы с травмами различной тяжести. В числе пострадавших маленькие дети.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причину ДТП.

Видео: YouTube/Татар-информ 

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Категории: Новости России

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