Появилось видео сильного пожара в доме коло Мариинского театра

Очевидцы сообщают о сильном пожаре в доме рядом с Мариинским театром. На места работают экстренные службы, что мешает проезду машин.

Во вторник, 13 июня, в первой половине дня в центре Петербурга произошел пожар. Возгорание обнаружили в квартире на верхнем этаже дома 11 на улице Глинки. Огонь охватил помещение на четвертом этаже. Из окон валит густой дым.

Так как улица Глинки не самая широкая. То ее быстро заняли машины спасательных служб. Пожарные забрались в горящую квартиру по выдвижной лестнице. Из-за этого в районе собрался затор.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет. Как и версий, почему произошло возгорание. Подробности инцидента выясняются.

Ранее Piter.tv сообщал, что пожилая петербурженка и ее сын погибли в пожаре на Лени Голикова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты