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Появилось видео сильного пожара в доме коло Мариинского театра

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Очевидцы сообщают о сильном пожаре в доме рядом с Мариинским театром. На места работают экстренные службы, что мешает проезду машин.

Во вторник, 13 июня, в первой половине дня в центре Петербурга произошел пожар. Возгорание обнаружили в квартире на верхнем этаже дома 11 на улице Глинки. Огонь охватил помещение на четвертом этаже. Из окон валит густой дым.

Появилось видео сильного пожара в доме коло Мариинского театра

Так как улица Глинки не самая широкая. То ее быстро заняли машины спасательных служб. Пожарные забрались в горящую квартиру по выдвижной лестнице. Из-за этого в районе собрался затор.

Информации о пострадавших или жертвах пока нет. Как и версий, почему произошло возгорание. Подробности инцидента выясняются.

Появилось видео сильного пожара в доме коло Мариинского театра

Появилось видео сильного пожара в доме коло Мариинского театра

Ранее Piter.tv сообщал, что пожилая петербурженка и ее сын погибли в пожаре на Лени Голикова.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты

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Теги: мариинского театра , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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