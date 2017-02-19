Появилось видео сильного пожара в Подмосковье

Площадь возгорания составила 4000 кв. метров, пожар тушат более 100 челок.

Сегодня в Подмосковных Мытищах на рынке, произошло сильное возгорание. На место происшествия прибыло более 100 человек МЧС. Загорелся одноэтажный металлический ангар, где расположен склад стройматериалов. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Проведена эвакуация людей. В район рынка наблюдается очень сильное задымление, идёт густой чёрный дым.