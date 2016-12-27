Видео: в Красноярске женщина-таксист отказалась пропустить скорую помощь во дворе

Красноярск. На этих выходных в Красноярске женщина-таксист проявила себя как страшный автохам. Дама отказалась уступить дорогу скорой помощи со включенным спецсигналом во дворе жилого дома.

Еще одна женщина устроила хамский инцидент с машиной скорой помощи. На этот раз автоледи из Красноярска отказалась пропускать автомобиль со включенными спецсигналами во дворе жилого дома на улице Гастелло. Об этом сообщили очевидцы, которые тут же выложили видео с места ЧП в социальные сети. На них видно, что легковушка-иномарка с таксомоторными "шашечками" стоит на узкой дороге, перекрывая проезд другим машинам. Судя по всему, в ней женщина-водитель или ждала своего пассажира, или пыталась выехать из двора. По правилам, она должна была сдать назад на несколько метров и пропустить скорую помощь, но почему-то отказалось это делать. То ли дама не умела ехать задом-наперед, то ли просто решила остаться на месте из природной вредности.

К счастью, хамство автоледи не осталось незамеченным. На нее стали кричать обитатели двора и другие водители. В течение трех минут люди требовали, чтобы женщина развернулась, и она наконец-то поддалась на уговоры. Известно, что в этот момент в машине скорой помощи уже находился больной пациент, его судьба пока что неизвестна. Ранее мы писали про похожее резонансное дело с Камчатки: автоледи, не пропустившей "скорую", грозит штраф 500 рублей. В этот раз видеоматериалы уже переданы в полицию, нарушительнице грозит административное наказание.