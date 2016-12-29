Появилось видео с презентации седана Toyota Camry восьмого поколения

В Детройте прошла презентация обновленного седана Toyota Camry. Первые видео и фото с главного американского автосалона уже появились в Сети.

Один из самых успешных седанов 21-го века снова обновлен. Компания Toyota представила на выставке автомобилей в Детройте 8-е поколение модели Camry. Машина слегка поменяла дизайн и стала намного более технологичной. Так, в ней появилась система для дистанционного заведения автомобиля. Кроме того, она же может блокировать-разблокировать двери машины на расстоянии. Еще одной новинкой седана стал сервис Service Connect, связанный с бортовым компьютером. Он сообщает водителю о качестве топлива в автомобиле и о наличии технологических проблем во время движения.

Первые видео с презентации Toyota Camry 8-го поколения уже появились в Сети. Видно, что зрителям показали седан винного цвета с манекеном за рулем. Известно, что это модель, которая будет продаваться в США в двух вариантах: с топливным мотором или силовой установкой. В обоих случаях, речь идет о достаточно мощных транспортных средствах с автоматической коробкой передач. Объем двигателя будет составлять от 2.5 до 3.5 литров. Подробные технические характеристики новинки можно найти на сайте Тойоты.

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Видео: easternmotors, Instagram