Сеть потрясло видео перестрелки в центре Ставрополя. Инцидент произошел 22 июня на пересечении улиц Дзержинского и Льва Толстого. На кадрах с места происшествия видно, как лежащему на земле пострадавшему оказывают помощь.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UCBjaskGAxB9WsS_8ehW336w
Сегодня, 16:48
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Появилось видео с места жуткой перестрелки в центре Ставрополя
В сети появилось видео с места жуткой перестрелки в центре Ставрополя. Инцидент произошел на пересечении улиц Дзержинского и Льва Толстого. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Сеть потрясло видео перестрелки в центре Ставрополя. Инцидент произошел 22 июня на пересечении улиц Дзержинского и Льва Толстого. На кадрах с места происшествия видно, как лежащему на земле пострадавшему оказывают помощь.