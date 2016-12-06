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Появилось видео с места жуткой перестрелки в центре Ставрополя

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В сети появилось видео с места жуткой перестрелки в центре Ставрополя. Инцидент произошел на пересечении улиц Дзержинского и Льва Толстого. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Сеть потрясло видео перестрелки в центре Ставрополя. Инцидент произошел 22 июня на пересечении улиц Дзержинского и Льва Толстого. На кадрах с места происшествия видно, как лежащему на земле пострадавшему оказывают помощь.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCBjaskGAxB9WsS_8ehW336w

Теги: перестрелка , появилось видео , происшествия
Категории: Новости России

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