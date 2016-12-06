Появилось видео с места жуткой перестрелки в центре Ставрополя

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В сети появилось видео с места жуткой перестрелки в центре Ставрополя. Инцидент произошел на пересечении улиц Дзержинского и Льва Толстого. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.