Появилось видео с места жуткого ДТП в Рязани

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Жуткое ДТП с тремя автомобилями произошло 14 июня в 18 часов 10 минут, рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе в Рязани. Участников ДТП доставили в больницу с травмами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.