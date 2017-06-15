ДТП с тремя автомобилями произошло вечером 14 июня.
33-летний водитель Daewoo Nexia не выдержал нужную дистанцию, что повлекло за собой столкновение с Nissan Terrano, которым управляла 32-летняя рязанка. Daewoo буквально вышвырнуло на край дороги, автомобиль врезался в столб и опрокинулся. Nissan развернуло - он столкнулся с Peugeot, за рулем иномарки находилась 48-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу с травмами.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UCgo91W-AUPXeMXBg4elDZRw
Появилось видео с места жуткого ДТП в Рязани
Жуткое ДТП с тремя автомобилями произошло 14 июня в 18 часов 10 минут, рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе в Рязани. Участников ДТП доставили в больницу с травмами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП с тремя автомобилями произошло вечером 14 июня.