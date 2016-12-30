Появилось видео с места трагедии в Подмосковье, где под колеса электрички попала целая семья

Семья из трех человек перебегали пути прямо под носом движущейся электрички

Трагедия произошла сегодня днем, 2 января, на станции Раменское Московской области.

Семья из трех человек, отец, мать и 5ти летний сынишка, опаздывали на поезд и решили перебежать железнодорожные пути перед движущимся электропоездом. Машинист электрички предпринял попытку экстренного торможения, но это не помогло предотвратить наезд.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Мать отделалась несильными ранами, после оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. У ребенка диагностировали многочисленные переломы и ушиб головного мозга.

Видео: YouTube/3600