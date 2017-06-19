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Появилось видео с места теракта в Лондоне

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В ночь на 19 июня автомобиль въехал в толпу людей, которые возвращались с молитвы в лондонской мечети. Один человек погиб. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

На этих ужасающих кадрах запечатлены люди, пострадавшие от рук водителя, намеренно въехавшего в толпу людей, которые возвращались с молитвы в лондонской мечети.

Погиб по меньшей мере один человек, восемь человек госпитализировали.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Видео: https://www.instagram.com/sha.miah/

Теги: лондон новости , теракт лондон
Категории: Мировые новости

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