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MShaffter
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Появилось видео с места стрельбы в Иранском парламенте

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Сегодня утром, 7 июня, боевики открыли огонь в Парламенте Ирана и мавзолей. Ответственность на себя взяло на себя ИГИЛ.

Сегодня утром, 7 июня, в Иранском парламенте прозвучали выстрелы.

По сообщениям различных СМИ пострадали от 1 до 3 человек. Некоторые СМИ говорят об одном погибшем. 

Неизвестные ворвались в здание парламента и открыли огонь. Мотивы и цели нападавших на данный момент неизвестны. Появились сообщения, что ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.

На появившихся первых кадрах видео с места происшествия к парламенту стягиваются правоохранители.

Видео и фото: Twetter/Maysam Bizar

Теги: видео , игил , иран , парламент , терор
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Терроризм

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