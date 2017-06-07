Появилось видео с места стрельбы в Иранском парламенте

Сегодня утром, 7 июня, боевики открыли огонь в Парламенте Ирана и мавзолей. Ответственность на себя взяло на себя ИГИЛ.

Сегодня утром, 7 июня, в Иранском парламенте прозвучали выстрелы.

По сообщениям различных СМИ пострадали от 1 до 3 человек. Некоторые СМИ говорят об одном погибшем.

Неизвестные ворвались в здание парламента и открыли огонь. Мотивы и цели нападавших на данный момент неизвестны. Появились сообщения, что ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.

На появившихся первых кадрах видео с места происшествия к парламенту стягиваются правоохранители.

Видео и фото: Twetter/Maysam Bizar