Появилось видео с места страшной смертельной аварии под Ульяновском

В жутком лобовом столкновении в Мелекесском районе погибли 2 человека, 4 человека госпитализированы с травмами различной тяжести, трое из них в крайне тяжелом состоянии

Накануне, 24 мая, на трассе Ульяновск-Самара в Мелекесском районе произошла жуткая смертельная авария.

По предварительным данным 25-летний водитель "Лады Гранты" допустил лобовое столкновение на 72 километре автодороги Ульяновск - Самара с автомобилем "Митсубиси". В результате аварии автомобили получили значительные механические повреждения. А у отечественного автомобиля полностью смята вся передняя часть.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир "Лады". Еще двое пассажиров отечественного автомобиля, водитель "иномарки и его пассажир доставлены с травмами в больницу. Сообщается, что трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Видео: ВК, Ульяновск 73(Дима Пугачев)

Фото: ВК,Ульяновск Новости