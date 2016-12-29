Появилось видео с места страшного столкновения двух трамваев в Москве на Авиационной

Накануне, 13 января 2017 года на видеохостингде YouTube свидетель странного ДТП выложил ролик с места происшествия

Как сообщают московские СМИ, происшествие случилось вчера вечером на северо-западе российской столицы. Именно здесь, на улице Авиационной столкнулись два трамвая. В результате данного ДТП получили травмы разной степени шесть пассажиров. Среди них было пятеро взрослых и один ребенок.

Движение по пяти трамвайным маршрутам было задержано на час. Один из очевидцев выложил в сеть видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что из-за аварии движение других трамваев перекрыто. На месте работают сотрудники МЧС и “скорой помощи”— сообщает РИА-Новости.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу, а шестому помощь не потребовалась. На данный момент устанавливается причина аварии.



Видео: YouTube, Alexander Popov