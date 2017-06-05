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Появилось видео с места смертельной аварии с мотоциклистом в Кузбассе

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Автомобиль "Лада" не уступил дорогу мотоциклу и снес его

Накануне вечером, 4 июня, на трассе "Ленинск-Кузнецкий - Инский" произошла смертельная авария.

ДТП произошло около 21 часа 4 июня. По предварительным данным, водитель "Лады Гранты" поворачивая налево, не уступил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом "Ямаха Р-6", под управлением 22 летнего парня. В результате сильного удара автомобиль и мотоцикл получили серьезные механические повреждения. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Травмы различной тяжести получили и три пассажира легкового автомобиля.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

 

Фото: ВКонтакте 

Видео: ВК, Даниил Волошин

Теги: авария , видео , жесть , смертельное дтп
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия ДТП

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