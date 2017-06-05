Появилось видео с места смертельной аварии с мотоциклистом в Кузбассе

Автомобиль "Лада" не уступил дорогу мотоциклу и снес его

Накануне вечером, 4 июня, на трассе "Ленинск-Кузнецкий - Инский" произошла смертельная авария.

ДТП произошло около 21 часа 4 июня. По предварительным данным, водитель "Лады Гранты" поворачивая налево, не уступил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом "Ямаха Р-6", под управлением 22 летнего парня. В результате сильного удара автомобиль и мотоцикл получили серьезные механические повреждения. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Травмы различной тяжести получили и три пассажира легкового автомобиля.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото: ВКонтакте

Видео: ВК, Даниил Волошин