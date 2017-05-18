Появилось видео с места смертельной аварии на Ярославском шоссе под Москвой

В страшной аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли 2 человека

Жуткая смертельная авария произошла сегодня вечером, 18 мая, на 23 километре Ярославского шоссе в подмосковных Мытищах.

Около 20 часов 50 минут легковой автомобиль задел попутную машину и врезался в грузовик. В результате аварии погибли 2 человека. Есть ли еще пострадавшие не сообщается.

В интернете появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что переднюю часть одного из легковых автомобилей полностью вмяло под грузовик. Второй автомобиль стоит на проезжей части. Его кузов сильно деформирован от удара. Вокруг на десятки метров разбросаны мелкие части от автомобилей.

Видео: YouTube/Антон Ракутин