Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Москва- Петербург

В сети появились ужасающие кадры с места ДТП на трассе Москва - Санкт-Петербург. Авария произошла утром 13 июля. Погибли как минимум три человека.

Сеть шокировало видео с места смертельной аварии на трассе Москва-Санкт-Петербург(М-10), снятое очевидцем на мобильный телефон.



Около полудня 13 июля на трассе столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. Три человека скончались на месте, троих госпитализировали.



По информации СМИ, авария произошла по вине погибшего водителя, который не выдержал безопасную дистанцию с грузовиком. После этого столкновения, последующие машины также врезалисб друг в друга.



На месте продолжают работать сотрудники спасательных служб.





Видео: ВКонтакте/Олег Семенов