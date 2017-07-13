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Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Москва- Петербург

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В сети появились ужасающие кадры с места ДТП на трассе Москва - Санкт-Петербург. Авария произошла утром 13 июля. Погибли как минимум три человека.

Сеть шокировало видео с места смертельной аварии на трассе Москва-Санкт-Петербург(М-10), снятое очевидцем на мобильный телефон.

Около полудня 13 июля на трассе столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. Три человека скончались на месте, троих госпитализировали.

По информации СМИ, авария произошла по вине погибшего водителя, который не выдержал безопасную дистанцию с грузовиком. После этого столкновения, последующие машины также врезалисб друг в друга.

На месте продолжают работать сотрудники спасательных служб.


Видео: ВКонтакте/Олег Семенов

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Категории: Новости России

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