Сеть шокировало видео с места смертельной аварии на трассе Москва-Санкт-Петербург(М-10), снятое очевидцем на мобильный телефон.
Около полудня 13 июля на трассе столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. Три человека скончались на месте, троих госпитализировали.
По информации СМИ, авария произошла по вине погибшего водителя, который не выдержал безопасную дистанцию с грузовиком. После этого столкновения, последующие машины также врезалисб друг в друга.
На месте продолжают работать сотрудники спасательных служб.
Видео: ВКонтакте/Олег Семенов
Сегодня, 17:56
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Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Москва- Петербург
В сети появились ужасающие кадры с места ДТП на трассе Москва - Санкт-Петербург. Авария произошла утром 13 июля. Погибли как минимум три человека.
Сеть шокировало видео с места смертельной аварии на трассе Москва-Санкт-Петербург(М-10), снятое очевидцем на мобильный телефон.