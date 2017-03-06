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Появилось видео с места аварии пассажирского автобуса в Панаме

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В жуткой аварии погибли 18 человек и еще 37 получили травмы различной тяжести

Жуткая авария произошла накануне днем, 5 марта, недалеко от Панамской столицы.

Автобус, перевозивший 50 человек сельхозрабочих, на большой скорости сорвался с дороги и упал в пропасть. На кадрах видео видно, что большой белый автобус лежит на боку на дне оврага возле оживленной трассы.

Сообщается, что в результате аварии пострадали все, кто находились в автобусе. 16 человек погибли на месте аварии, еще двое скончались в больнице. Один человек находится в критическом состоянии.

Причины столь серьезной аварии выясняются. Официальные лица на данный момент не дали никакой информации о причинах аварии.

Видео: YouTube/Viral Shoots

Теги: авария , видео , дтп , панама , погибшие
Категории: Мировые новости ДТП

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