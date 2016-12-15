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Появилось видео с горящим троллейбусом в Казани

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В сети появилось видео с горящим троллейбусом в Казани. Как выяснилось, у транспорта загорелось заднее колесо. В результате ЧП никто не пострадал.

В сети появились кадры, на которых видно горящий троллейбус в Казни возле остановки "Океан".

Выяснилось, что у транспорта загорелось заднее колесо.

В результате ЧП никто не пострадал.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=C4DSffotC08

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Категории: Новости России

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