В сети появились кадры, на которых видно горящий троллейбус в Казни возле остановки "Океан".
Выяснилось, что у транспорта загорелось заднее колесо.
В результате ЧП никто не пострадал.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=C4DSffotC08
Сегодня, 11:01
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Появилось видео с горящим троллейбусом в Казани
В сети появилось видео с горящим троллейбусом в Казани. Как выяснилось, у транспорта загорелось заднее колесо. В результате ЧП никто не пострадал.
В сети появились кадры, на которых видно горящий троллейбус в Казни возле остановки "Океан".