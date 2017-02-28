Появилось видео с горящим Lexus в Новосибирске на Фабричной улице

Дорогая машина сгорела на одной из улиц Новосибирска посреди бела дня.

В Новосибирске в районе полудня полностью сгорел дорогой Lexus LS430. Автомобиль стоимостью в миллион рублей загорелся на Фабричной улице. Как пишут местные СМИ, очевидцы говорят о том, что пожар стал следствием поджога. Якобы мимо иномарки проходил молодой человек, который закинул под днище транспортного средства горящий предмет. После этого неизвестный скрылся, а пламя за несколько минут охватило переднюю часть иномарки. Что касается хозяина Lexus, то он покинул машину за несколько минут до ЧП и вернулся к ней вместе с пожарными.

Кадры возгорания уже появились в социальных сетях. Горожане требуют от полиции оперативного задержания хулигана-поджигателя, ведь он может успеть навредить и другим машинам в Новосибирске. В ближайшее время силовики изучат записи камер наблюдения на соседних домах и опросят свидетелей ЧП. А вот автомобиль им спасти точно не удастся: к моменту приезда пожарных машина была фактически уничтожена огнем.

Видео: nsk.siberia - Instagram