Появилось видео фрагмента допроса одного из подозреваемых в зверском убийстве медведя в Якутии

Появившееся на днях видео зверской расправы над медведем в Якутии вызвало широкий общественный резонанс. Следственными органами были установлены причастные к этому нашумевшему из-за особой жестокости делу

На днях мы освещали нашумевшее жуткое видео жестого убийства медведя в Якутии.

На видео было показано, как мужчины жестоко расправились над животным. Сначала несколько раз проехались по медведю многотонным грузовиком "Урал", а затем добили металлическим прутом.

Видео вызвало массовую волну возмущения и гнева. Люди потребовали справедливого жесткого наказания за содеянное.

Данным фактом жестокого обращения с животным заинтересовались правоохранительные органы. Проверку фактов проводят полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно - розыскных мероприятий были установлены место, время и все участники преступления. Сотрудники МВД допросили работника одного из предприятий. Мужчина пояснил, что все это происходило в мае 2016 года в Булунском районе Республики Саха (Якутия), где они находились в рабочей командировке.

Как поясняет мужчина, вахтовики проехали за медведем 200 метров, чтобы сфотографировать. В своих воспоминаниях подозреваемый отмечает, что не видел наехал ли грузовик на медведя или нет. В итоге погони за раненым и напуганным животным медведь оказался зажатым между колес двух машин. "Ребята вылезли наружу и стали фотографировать. Медведь начал подниматься оттуда. Я попросил дать мне что-нибудь, они мне дали лом, я ударил его", - рассказал допрашиваемый мужчина. По его заявлению, медведь после этого успокоился, и грузовики разъехались. Животное прошло еще 50 метров, село, а потом медведь уткнулся мордой в снег.

Видео: МВД РФ, Якутск онлайн

Фото: скрин видео