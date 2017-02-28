Появилось видео с Московского проспекта. где маршрутка протаранила внедорожник

Мини-автобус на пееркрестке протаранил внедорожник. От удара легковушку развернуло. В сети появилось видео аварии.

В понедельник, 27 февраля, в Северной столице произошла авария с участием маршрутки и внедорожника. На Московском проспекте два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке около половины третьего.

Внедорожник начал движение. Не видно, какой сигнал светофора был в момент аварии. Но стоящие рядом с легковушкой машины не поспешили ехать через перекресток. Когда внедорожник уже почти проехал пересечение улиц, в него на полной скорости влетела маршрутка. Также не понятно, на какой сигнал ехал микроавтобус. Однако основной поток попутных с ним машин давно завершил проезд перекрестка. Несмотря на возможных пассажиров в салоне, общественный транспорт гнал на большой скорости. Удар оказался не слабым, так как вторую машину отбросило на пару метров.

Не понятно, кто виноват в ДТП. Не исключено, что правила дорожного движения нарушили оба участника аварии. Информации о пострадавших не поступала.

Сегодня тоже не обошлось без аварий с маршрутками. На перекрестке Кантемировской и Харченко миниавтобус не смог разъехаться с Hyundai.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис