Видео из Омска: во дворе дома дотла выгорела престижная иномарка

В "Прибрежном" загорелся "Лексус". Огонь быстро перешел на припаркованный рядом "ВАЗ".

Сегодня ночью, 24 апреля, в Омске дотла выгорела иномарка представительского класса. Инцидент произошел на Перелета, 34 около половины третьего. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, пожар удалось зафиксировать на видео.

На кадрах можно заметить, что автомобиль окутал темный дым, через который прорываются мощные языки пламени.

На место происшествия приехали несколько пожарных. Им удалось ликвидировать очаг возгорания в течение 30 минут. Предположительно, от огня пострадала также припаркованная рядом отечественная легковушка. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По какой причине загорелась иномарка, предстоит выяснить экспертам. Пока установлено, что автомобиль принадлежал 25-летнему местному жителю.

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Видео: youtube, Иван Коновалов