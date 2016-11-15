Появилось видео пожара в авиационном техникуме в Перми

Пожар в Пермском авиационном техникуме: появилось видео страшного ЧП.

Сегодня днем, 2 февраля, в Перми горело крупное образовательное заведение. На улице Луначарского загорелся Авиационный техникум. Примерно в 10 часов утра сотрудники и учащиеся ПАТа заметили задымление рядом с библиотекой. Позже с улицы стали заметны даже языки пламени внутри учебного центра. К моменту прибытия пожарных, преподаватели техникума уже начали осуществлять эвакуацию. В результате на улицу были выведены 700 человек. Некоторые студенты в панике оставляли в колледже верхнюю одежду и выбегали на мороз в футболках и рубашках. К счастью, вскоре пожар был потушен и учащиеся смогли вернуться за личными вещами.

Причины возгорания не сообщаются. В Сети уже появились первые видео и фото с места происшествия. По ним можно оценить масштаб пожара, который не успел распространиться на соседние с библиотекой помещения. Заметим, что поведение колледжан на улице было странным: они больше веселились, чем боялись. А все видеозаписи с места ЧП сопровождаются отборным матом будущих специалистов в сфере авиации.

Ранее мы писали, что в страшном пожаре на Ударников погибла женщина.

Видео: Instagram