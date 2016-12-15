Появилось видео пожара в Тольятти на улице Дзержинского

В Тольятти 3 часа назад горел пятиэтажный жилой дом. Момент возгорания попал на любительское видео.

Жители Тольятти сообщают об утреннем пожаре на улице Дзержинского. Здесь горела квартира на 5-м этаже 5-этажного панельного дома. На улицу вырывался серый дым, однако языки пламени не были видны. Вскоре дым повалил и из окна подъезда. Момент ЧП на видео снял пользователь seva_tit, который тут же выложил 30-секундный ролик в Instagram. Юзер не сообщил подробностей возгорания, однако заметил, что происшествие случилось на "дзержинке". К тому моменту пожарные еще не приехали на утренний вызов: во всяком случае, на видео их действия точно не попали. Информация о пострадавших и причинах пожара пока что не сообщается. Ранее мы писали, что очевидец снял горящую фуру на МКАДе в Москве.

Видео: Instagram, seva_tlt