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Появилось видео пожара в Новосибирске на улице Дружбы

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В Новосибирске на улице Дружбы загорелось двухэтажное здание.

Сегодня днем, 19 мая, в Новосибирске на улице Дружбы загорелось двухэтажное каменное здание. В социальных сетях появились первые кадры пожара. На них можно увидеть, что в зоне ЧП уже работают не менее 2 расчетов пожарной службы. Над зданием и окружающими его деревьями клубится черный дым. Видео появилось в Сети примерно в 15 часов по Московскому времени.

По словам очевидцев, пожар в этом доме происходит не в первый раз. Само здание является заброшенным: по ночам здесь нередко видят бомжей и сомнительную молодежь. При этом объект находится в нескольких сотнях метров от мемориального комплекса Воинской славы. Автор ролика по имени Наталья иронично предложила назвать заброшенный дом "памятником усилиям пожарных".

 

Видео: nataliabreusovacom, Instagram

Теги: видео пожара , новости новосибирска , новости россии , пожар новосибирск улица дружбы
Категории: Новости России

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