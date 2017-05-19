Появилось видео пожара в Новосибирске на улице Дружбы

В Новосибирске на улице Дружбы загорелось двухэтажное здание.

Сегодня днем, 19 мая, в Новосибирске на улице Дружбы загорелось двухэтажное каменное здание. В социальных сетях появились первые кадры пожара. На них можно увидеть, что в зоне ЧП уже работают не менее 2 расчетов пожарной службы. Над зданием и окружающими его деревьями клубится черный дым. Видео появилось в Сети примерно в 15 часов по Московскому времени.

По словам очевидцев, пожар в этом доме происходит не в первый раз. Само здание является заброшенным: по ночам здесь нередко видят бомжей и сомнительную молодежь. При этом объект находится в нескольких сотнях метров от мемориального комплекса Воинской славы. Автор ролика по имени Наталья иронично предложила назвать заброшенный дом "памятником усилиям пожарных".

Видео: nataliabreusovacom, Instagram