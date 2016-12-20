Появилось видео пожара в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей

В Краснодаре на одной из крупных строек произошел пожар. Сегодня утром, 11 января, видео с места ЧП в Сеть выложили очевидцы.

Жители Краснодара сообщают в социальных сетях о задымлении на одной из строек города. Примерно в 10 утра в Instagram появилось видео пожара, разгоревшегося в микрорайоне Гидростроителей. ЧП было снято из окна соседнего дома и качество ролика не позволяет сделать выводы о том, что же конкретно горело в зоне стройки. Однако густой черный дым, поднявшийся на десятки метров над землей, свидетельствует о серьезном масштабе случившегося. Автор записи уверяет, что возгорание случилось именно в зоне ГМР.

Заметим, что на видео нельзя заметить действий пожарных или попытки строителей потушить огонь. Возможно, к этому моменту спасатели еще не успели приехать в зону бедствия. Скорее всего, речь идет о горящем строительном мусоре или пылающей бытовке мигрантов. Соседние дома и строящиеся объекты не должны пострадать от утреннего пожара.

Видео: Instagram