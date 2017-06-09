Появилось видео пожара на Киевском вокзале в Москве

Сегодня днем, 9 июня, в Москве загорелось одно из строений Киевского вокзала.

Жителей Москвы серьезно напугал масштабный пожар в центре города. После полудня в социальных сетях появились сообщения о возгорании на Киевском вокзале. Вскоре эту информацию подтвердили и в МЧС. По состоянию на 15.00 известно, что огонь охватил склад на территории транспортного объекта. Пламя повредило около 100 квадратных метров пространства. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В 14.41 пожар был полностью ликвидирован. Причины случившегося выясняются.

ЧП не повлияло на график работы вокзала, а главное, на расписание движения поездов. Однако во время бедствия наблюдалось сильное задымление окрестных территорий. Так, спасателям даже пришлось эвакуировать более 3000 человек из соседнего бизнес-центра.

В Интернете уже появилось немало видео этого пожара. Канал Piter.TV предлагает подборку из самых эффектных и пугающих пользовательских видео.

Видео: Instagram