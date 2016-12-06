Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 11:42
0
kalbas90
12
Код вставки плеера

Появилось видео последствия ДТП на 10 миллионов рублей в Сочи

0
 
 

На "Сочи Автодроме" произошло столкновение двух дорогих спорткаров.

 Вчера, 15 января в городе Сочи, на автодроме F1 "Сочи автодром" произошла ужасная авария. Во время частных заездов на трассе, где проходят этапы гонок Формулы 1, столкнулись два автомобиля "Porshe" и "Renault Megane". Авария оценивается в 10 миллионов рублей. По словам очевидцев, одни из гонщиков на большой скорости не справился  с управлением и влетел во второй автомобиль. В результате происшествия, один из водителей получил перелом руки и был направлен в больницу.

Теги: авария в сочи , догорая авария в сочи , дтп в сочи , новости сочи
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5