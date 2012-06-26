Появилось видео последствий жуткой аварии под Пензой унесшей 4 жизни

В результате жуткого лобового столкновения поглибли все, кто находились в обеих машинах

Эта жуткая авария произошла сегодня, 1 февраля, в первой половине дня на 20ом километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

Приблизительно в 10 часов 40 минут произошло страшное лобовое столкновение автомобиля "Хендай Солярис" и автомобиля ВАЗ-2114. По неподтвержденной информации, водитель 22-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения для совершения маневра обгона, где и допустил лобовое столкновение с "четырнадцатой", за рулем которой был 29-летний мужчина. В результате мощного лобового удара "Хендай" сильно искорежило, а ВАЗ 2114 превратило в груду металла.

Оба водителя погибли, погибли и 51-летняя пассажирка иномарки, сидевшая на заднем сидении, и 32-летний пассажир отечественного автомобиля. В иномарке сработали подушки безопасности, но они ничем не помогли находившимся в салоне. Стрелка спидометра иномарки застыла на между 90 и 100 километрами в час. Приборную панель отечественной легковушки вырвало и выбросило из салона. Водителя иномарки доставали спасатели МЧС с применением специнструментов.

ГИБДД продолжает выяснять все причины и обстоятельства этой аварии.

Видео: ВК, Светлана Дудакова

Фото: ВК Пенза live , ГУ МЧС России по Пензенской области