Появилось видео погони ГИБДД за пьяным водителем "шестерки" в Ставрополе

В Ставрополе пьяный водитель отказался сдаваться представителям власти. В результате ГИБДД пришлось отправиться в настоящую погоню, которая закончилась жестким ДТП.

В Ставропольском крае пьяный водитель попал в ДТП после продолжительной попытки оторваться от погони со стороны ГИБДД. ЧП произошло вчера днем, 19 января. По данным пресс-службы ГИБДД, внимание правоохранителей привлекла странная "шестерка" со спущенным колесом, которая ехала по "пьяной траектории". На требование остановиться водитель "раздолбайки" не отреагировал, а только увеличил скорость движения .Гаишникам пришлось броситься в в погоню, которая продлилась несколько минут. В результате "гонки" машина преступника на полной скорости врезалась в придорожный столб. Водителю пришлось сдаться полиции и с горечью смотреть, как из-под капота автомобиля валит дым.

В результате правонарушитель оказался 25-летним жителем Апанасенского района. Водитель был сильно пьян и еле держался на ногах. Как оказалось позже, пьянчугу лишали прав 1.5 года назад, Но все это время он продолжал выезжать на дороги региона, несмотря на запрет садиться за руль.

Видео: пресс-служба ГИБДД по Ставрополью