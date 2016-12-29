Появилось видео падения трехэтажного отеля в реку в Перу

В Перу крупное здание рухнуло в воды гигантской реки во время паводка. Страшный момент попал на видео.

В Перу настало время паводков и проливных дождей. Эта непогода принесла серьезные неприятности жителям и гостям города Лирцай. Здесь река Сикра настолько усилила свое течение, что стала размывать берега в туристическом секторе города. Это привело к ожидаемым чудовищным последствиям. В какой-то момент вода полностью подточила фундамент трехэтажного отеля, который рухнул в реку и полностью развалился. Этот момент попал на видео, которое в данный момент обходит ведущие СМИ. В 15-секундном ролике можно заметить, как из-под здания обваливаются последние комья земли. После этого гостиница складывается, как карточный домик, и уходит ко дну.

К счастью, в момент обрушения внутри гостиницы с романтичным названием La Hacienda не было постояльцев. Их вывела на улицу местная служба спасения и персонал гостиницы. Теперь мэрия временно запрещает туристам селиться в курортном районе города, опасаясь новых трагедий.

Видео: Twitter, AJ+