Появилось видео падения девушки с масленичного столба в Новокузнецке

Русские девушки умеют не только останавливать коней на скаку и покорять горящие избы: они еще неплохо лазают по масленичным столбам. Правда, иногда срываются.

В Кемеровской области молодая девушка сорвалась с деревянного столба во время масленичных гуляний. Это произошло в полдень на главной площади Новокузнецка. По словам очевидцев, юная особа в оранжевой футболке вызвалась поучаствовать в конкурсе наравне с мужчинами. Более того, она спокойно долезла до верха масленичного столба и получила там приз. Но при попытке спуститься на землю девушка не удержала баланс и сорвалась вниз. Судя по всему, ей помешала та самая коробка с наградой, которую приходилось держать в левой руке. Момент падения попал на видео и уже получил популярность в социальных сетях.

К счастью, стоявшие рядом зеваки успели подхватить землячку и поднять ее на ноги. Участница соревнований не стала обращаться к медикам и призналась, что чувствует себя хорошо. Девушка оказалась постоянной участницей масленичных гуляний: последние три года она каждый раз спокойно покоряла деревянный столб на морозе. В этом году в качестве подарка жительнице Новокузнецка досталась модная мультиварка.

Видео: самое интересное, YouTube