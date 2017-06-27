Появилось видео откровенного танца "русской Анджелины Джоли"

Модель и светская львица Галинка Миргаева запостила в Instagram по-настоящему горячее видео.

В социальной сети Instagram набирает популярность страничка модели Галинки Миргаевой. Девушка прославилась под псевдонимом "русская Анджелина Джоли". Пышногрудаю шатенка, действительно, напоминает чертами лица кинозвезду из Голливуда. Возможно, именно это сходство, плюс идеальные формы тела сделали красавицу популярной в России и за ее пределами.

Несколько часов назад на странице Галинки Миргаевой в Instagram появилось откровенное ночное видео. В посте с комментарием "Сон для слабаков" модель разместила 30-секундный ролик с горячим танцем. На нем "русская Анджелина Джоли" плавно вращает бедрами, посылает всем воздушные поцелуи и ласкает свои волосы рукой.

Видео тут же стало популярным в Сети и СМИ. Комментаторы признаются, что не видели более красивого танца и осыпают Галинку комплиментами.

Видео: Instagram, Галинка Миргаева