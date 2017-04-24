Появилось видео обвала Олимпийской набережной в Сочи

В Сочи после шторма обвалилась часть набережной, построенной к Зимним Олимпийским играм.

Жители Сочи сообщают о курьезном ЧП, который доказывает, что не все объекты Олимпиады строились "на века". После шторма, который обрушился на город еще 23 апреля, в Имеретинской низменности разрушилась Олимпийская набережная. Крупный участок пешеходной зоны у моря буквально провалился под землю.

Как сообщают очевидцы, вода подмыла бетонные плиты, которые удерживали покрытие набережной. В образовавшиеся провалы рухнули асфальт, плитка и бордюрные камни. В результате сейчас прогулки по Олимпийской набережной могут угрожать жизни людей. Длина опасного участка составляет более 15 метров.

В Сети уже появились первые кадры с места обвала. В комментариях люди активно иронизируют над качеством постройки, которая была одной из визитных карточек города Сочи. Отметим, что проблемы с набережной стали не единственным тревожным последствием шторма 23 апреля. В разных районах города в тот день обрушилось несколько деревьев, а также были повреждены крыши частных домов в приморской зоне.

Видео: Макс Портал, YouTube