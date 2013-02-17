Появилось видео нового трейлера Mass Effect, посвященного боевой системе

До выхода одной из самых ожидаемых виртуальных игрушек этого года остается меньше месяца. Уже 23 марта на мировой рынок выйдет обновленный Mass Effect: Andromeda. Игроделы из BioWare грамотно подогревают интерес геймеров к этой премьере. Например, на этих выходных в Сети появился новый трейлер игры. Он рассказывает о системе боя и управления вооружением в новой игрушке. Видео получилось по-настоящему "аппетитным": яркая картинка, прекрасный геймплей и новинки вооружения порадовали фанатов Mass Effect.
Из видео становится понятно, что любой игрок сможет воспользоваться 4 типами вооружения. Это не только привычные пистолеты и штурмовые винтовки, но и дробовики и "снайперки". В трейлере наглядно показаны особенности работы с каждым классом оружия. Здесь же можно увидеть презентацию работы игроков с холодным оружием для ближнего боя, а также особые способности персонажей.