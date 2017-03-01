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Появилось видео неудачных испытаний робота Метроши в метро Москвы

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Московское метро анонсировало запуск робота-помощника на крупных станциях городской подземки.

Московские транспортники запустили эксперимент по участию роботизированных помощников на станциях городской подземки и Московского центрального кольца. Проект называется "Метроша" и пока что будет использоваться исключительно в развлекательных целях. Известно, что на городские станции выйдут десятки белых роботов с сенсорными экранами, камерами видеонаблюдения и речевыми системами. Роботы "Метроша" будут поздравлять горожан с праздниками, вступать с ними в незамысловатые диалоги и рассказывать интересные факты о городском транспорте.

В Сети можно найти видео с испытаний "Метроши" во время новогодних праздников. Тогда один робот работал с пассажирами на станции "Лужники". Впрочем, окончательно удачным этот эксперимент назвать трудно. На видео можно заметить, что "умная машина" не всегда отвечает на вопросы людей и больше юморит, чем информирует пассажиров. Впрочем, несмотря на это участники разговора с "Метрошей" все равно остались довольны увиденным: не так часто в суровых российских реалиях можно увидеть такие инновационные создания.

 

 

Видео: Instagram, juliapsk

Теги: видео , метро москва , робот метроша , роботы
Категории: Новости России

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    Сегодня
    12:11
    Бражников Олег Ответить

    Та же Сири или Дуся только очень тормозная.Отстой.

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