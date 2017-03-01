Появилось видео неудачных испытаний робота Метроши в метро Москвы

Московское метро анонсировало запуск робота-помощника на крупных станциях городской подземки.

Московские транспортники запустили эксперимент по участию роботизированных помощников на станциях городской подземки и Московского центрального кольца. Проект называется "Метроша" и пока что будет использоваться исключительно в развлекательных целях. Известно, что на городские станции выйдут десятки белых роботов с сенсорными экранами, камерами видеонаблюдения и речевыми системами. Роботы "Метроша" будут поздравлять горожан с праздниками, вступать с ними в незамысловатые диалоги и рассказывать интересные факты о городском транспорте.

В Сети можно найти видео с испытаний "Метроши" во время новогодних праздников. Тогда один робот работал с пассажирами на станции "Лужники". Впрочем, окончательно удачным этот эксперимент назвать трудно. На видео можно заметить, что "умная машина" не всегда отвечает на вопросы людей и больше юморит, чем информирует пассажиров. Впрочем, несмотря на это участники разговора с "Метрошей" все равно остались довольны увиденным: не так часто в суровых российских реалиях можно увидеть такие инновационные создания.

Видео: Instagram, juliapsk