Появилось видео нападения таксиста на мать с ребенком

Накануне неадекватный таксист вышвырнул мать с двухлетним малышом из авто

В Сети появились нападения таксиста на пассажирку с двухлетним малышом. Напомним, инцидент произошел в минувший понедельник.

Таксист вышвырнул из автомобиля мать с двухлетним ребенком, причем малыш сильно ударился головой об землю и был госпитализирован в одну из столичных больниц с травмами.

По предварительным данным, причиной вспышки ярости таксиста стало то обстоятельство, что ребенок запачкал ботинками сиденье в салоне автомобиля. Водитель остановил автомобиль и грубо вытолкал пассажиров из такси.

По словам источника в правоохранительных органах, у двухлетнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.



В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Кроме того, агрегатор такси, которым водитель пользовался для получения заказов ("Яндекс. Такси"), заблокировал его аккаунт.

Сообщается, что водитель был отпущен под подписку о невыезде.

Видео: МВД РФ