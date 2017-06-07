Прорыв трубы: на Маршала Захарова фонтан горячей воды перевернул авто

Появилось видео мощного прорыва трубы в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Очередной день проверки теплосетей в Кировском района закончился крупным коммунальным ЧП. На этот раз прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Маршала Захарова. Примерно в 18 часов вечера из-под асфальта у дома №61 вырвался мощный фонтан мутной жидкости. Прорыв произошел на территории парковки: "гейзер" даже подбросил и перевернул одну из припаркованных здесь иномарок. Поврежденную машину можно разглядеть на нескольких фото и видео с места ЧП. Серая иномарка приземлилась на своего соседа по "карману".

Первые минуты после прорыва высота водяного столба составляла около 8-10 метров. Потом напор воды ослаб: мутная жижа затопила парковку на несколько десятков квадратных метров. Сейчас в зоне прорыва работают сотрудники "Теплосети". На фото от очевидцев событий можно разглядеть крупную дыру в асфальте из-под которой и выбивалась вода.

Отметим, что остальные автомобили на парковки не получили столь серьезных повреждений. Однако многие из них оказались затопленными. Ранее Piter.TV писал, что в Кировском и Красносельском районах может прорвать трубы из-за испытания теплосетей.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург