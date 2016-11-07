Появилось видео мощного пожара в общежитии в Дивногорске

Очевидцы сняли на видео страшный пожар в четырехэтажном здании в городе Дивногорске.

Сегодня днем, 13 января, в Красноярском крае разыгрался мощный пожар. В заснеженном городе Дивногорске загорелось здание советского периода постройки. Четырехэтажный кирпичный дом вспыхнул на глазах у очевидцев, которые засняли происходящее на видео. Видно, что огонь пылает на одном из верхних этажей. Мощные столбы пламени и дыма вырываются из окон, а на снег из них выпадают обгорелые куски древесины икамня.

На видео можно заметить, что пожарные уже прибыли на место ЧП и активно тушат огонь. По последним данным, здесь горело крупное общежитие. Спасателям пришлось эвакуировать на улицу не менее 13 человек. Причины возгорания пока что не сообщаются. Судя по всему, даже после полной ликвидации огня зданию понадобится серьезный ремонт.

Ранее мы писали, что на Петергофском шоссе горел автомобиль с пассажирами внутри‍.

Видео: социальные сети