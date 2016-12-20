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Появилось видео момента взрыва в Волгограде

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Момент огненной вспышки под Комсомольским путепроводом засняла камера видео регистратора.

 Утром 17 января в городе Волгоград, под Комсомольским путепроводом произошел взрыв, взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадали три человека, двое были госпитализированы с ожогами, третьему оказали помощь на месте. Взрыв произошел, когда разбирали строительное оборудование. Осколки от взрыва разлетелись на десятки метров. По данному прецеденту проводиться проверка.

Теги: взрыв в волгограде , новости волгограда , происшествие в волгограде
Категории: Лента новостей Происшествия

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