Появилось видео момента взрыва в Волгограде

Момент огненной вспышки под Комсомольским путепроводом засняла камера видео регистратора.

Утром 17 января в городе Волгоград, под Комсомольским путепроводом произошел взрыв, взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадали три человека, двое были госпитализированы с ожогами, третьему оказали помощь на месте. Взрыв произошел, когда разбирали строительное оборудование. Осколки от взрыва разлетелись на десятки метров. По данному прецеденту проводиться проверка.