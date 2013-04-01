Появилось видео момент атаки на рождественскую ярмарку в Берлине

В результате происшествия погибло 12 человек.

В Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке, полиция подтвердила гибель 12 человек. Грузовик въехал на рынок, который был переполнен по случаю рождественской ярмарки. Взрослые и дети собирались возле деревянных домиков, где продавались угощения и подарки. В спасательных службах рассказали, что всего в результате происшествия пострадали 48 человек, 18 из них получили очень тяжелые ранения. Предполагаемый водитель грузовика, въехавшего в толпу на рынке в центре Берлина, был задержан полицией. Второй человек, находившийся в кабине грузовика, погиб. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".