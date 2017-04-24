Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 8:35
0
MShaffter
2098
Код вставки плеера

Появилось видео массовой аварии на въезде в Кемерово

0
 
 

На широкой дороге не смогли разъехаться три легковые иномарки

Воскресным утром, 23 апреля, дорогу не поделили три легковые иномарки на въезде в Кемерово.

 

Очевидец последствий аварии опубликовал в интернете видео с места происшествия. На кадрах видео видно, что на довольно широкой и свободной дороге не разъехались автомобили "Шевроле", "Форд" и "Рено". Автомобили получили механические повреждения. Осколки от разбитых стекол лежат на проезжей части на расстоянии десятков метров от автомобилей.

 

Сообщается, что в этой аварии никто не пострадал. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

 

 

Видео: ВК,vk.com/malenkov2017

Теги: авария , видео , дтп , жесть , кемерово
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5