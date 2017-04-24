Появилось видео массовой аварии на въезде в Кемерово

На широкой дороге не смогли разъехаться три легковые иномарки

Воскресным утром, 23 апреля, дорогу не поделили три легковые иномарки на въезде в Кемерово.

Очевидец последствий аварии опубликовал в интернете видео с места происшествия. На кадрах видео видно, что на довольно широкой и свободной дороге не разъехались автомобили "Шевроле", "Форд" и "Рено". Автомобили получили механические повреждения. Осколки от разбитых стекол лежат на проезжей части на расстоянии десятков метров от автомобилей.

Сообщается, что в этой аварии никто не пострадал. ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: ВК,vk.com/malenkov2017