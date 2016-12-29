Появилось видео массового ДТП с участием легковушек и грузовика в Красном Селе

Авария с участием четырех машин попала на видео. В массовом ДТП пострадали две легковушки, грузовик и "Газель".

В Красном Селе произошла массовая авария в пятницу, 13 января. На одной из улиц не смогли разъехаться сразу четыре машины: две легковые, грузовая и припаркованная у дороги "Газель".

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, МАЗ ехал по главной дороге. А легковушка отечественного производства выезжала на дорогу, чтобы поехать налево. За рулем сидела женщина в годах. Сообщают очевидцы. Она не убедилась в безопасности маневра и выехала прямо под колеса грузовика. Тот экстренно начал тормозить. За грузовиком ехала другая легковушка, которая на скорости влетела в него и отскочила. В результате она улетела на небольшую парковку у дороги, где протаранила "Газель". Чтобы избежать столкновения, едущая по встречной полосе фура съехала на обочину.

Информации о пострадавших нет. Свидетели сообщают, что все живы. Как минимум в результате повредилось четыре автомобиля.

Сегодня произошла и другая авария с грузовиком. КАМАЗ застрял под мостом и перегородил движение на Обводном. На месте работали специалисты МЧС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село