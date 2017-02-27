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Появилось видео массового ДТП с 7 машинами на юге Москвы

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В Москве столкнулись 6 легковушек и 1 пассажирский автобус.

Москва подтверждает звание одного из самых авариеопасных городов страны. Сегодня утром, 27 февраля, на юге столицы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. Известно, что ЧП случилось примерно в 11 часов на пересечении Липецкой и 6-й Радиальной улиц. Здесь столкнулись сразу несколько автомобилей и один пассажирский автобус. По словам очевидцев, в ДТП поучаствовало 7 разных транспортных средств. Все это - иномарки, в число поврежденных автомобилей вошли "Шевроле", "Рено", "Хёндай", "Опел", "Пежо" и "Фольксваген". 

Тем временем канал 360 публикует первое видео с места столкновения. В кадр попали сильно поврежденные машины и сотрудники ГИБДД, которые уже работают в зоне ЧП.

По последним данным, в пассажирском автобусе не было никого кроме водителя. Что касается легковушек, то хозяин одной из них получил травмы средней степени тяжести. Остальные отделались испугом и серьезным опозданием на работу.

Видео: телеканал 360

Теги: дтп москва , новости москвы , происшествия , происшествия москва
Категории: Происшествия

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