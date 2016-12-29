Появилось видео массового ДТП на КАД перед тоннелем до Кронштадта

В Петербурге произошло массовое ДТП на КАД. Первое видео столкновение перед тоннелем до Кронштадта уже появилось в социальных сетях.

Не менее трех автомобилей столкнулись на подъезде к тоннелю у Кронштадта. ДТП произошло сегодня, 17 января, в первой половине дня. Об этом сообщают очевидцы ЧП, которые уже выкладывают в социальные сети первые видео с места аварии. На них можно заметить раскиданные по разным полосам машины: "Ниву" и две крупные иномарки. У транспортных средств выбиты стекла, изуродованы передние и задние части. Кроме того, в зоне аварии уже размещена специальная техника, которая частично ограничивает движение. На месте работают медики и сотрудники ГИБДД.

Причины ДТП не сообщаются, информация о пострадавших отсутствует. По видео можно заметить, что сильнее всех пострадала именно белая "Нива", которую от удара выкинуло на крайнюю правую полосу. Пока что на въезде в тоннель нет пробки, однако небольшой затор время от времени появляется,

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург