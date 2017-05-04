Появилось видео крупного пожара в аквапарке в Башкирии

Новости Башкирии: в городе Октябрьский загорелся крупный аквапарк.

В Башкирии загорелся и почти полностью выгорел недостроенный аквапарк. Центр водных развлечений вспыхнул в городе Октябрьский со 109 тысячами населения. Об этом сообщили местные жители примерно в 15 часов дня. Они выложили в социальные сети видео и фото полыхающей стройки. По словам очевидцев, первые 15 минут на месте ЧП не были замечены спасатели. Когда они приехали, то помещение почти полностью выгорело изнутри.

Жители Октябрьского пишут, что аквапарк находился на финальном этапе строительства. Его открытия ожидали многие местные семьи и любители водных развлечений.

Все строители успели оперативно покинуть стройку после начала пожара. По неофициальным данным, в ходе происшествия никто не пострадал. В комментариях люди пишут, что это ЧП стало крупнейшим пожаром в Октябрьском в этом году.

Ранее Piter.TV писал, что в Екатеринбурге полыхают частные дома.

Видео: Instagram