Появилось видео крупного пожара на заводе в Краснодаре

В Краснодаре на Кожевенной улице горит здание старого завода.

Жители Краснодара сообщают о крупном пожаре в черте города. По словам очевидцев, горит здание старого завода на Кожевенной улице. Первыевидео с места ЧП уже появились в Сети. На них видно, что здание охвачено открытым огнем, судя по всему, пламя захватило уже несколько этажей объекта. Черный густой дым затянул соседние жилые и рабочие здания, люди жалуются на ужасный запах. Причины пожары и информаци яо возможных жертвах выясняется.

Сообщается, что возгорание произошло в одном из производственных цехов примерно в 11.40 утра. Оттуда сразу же были эвакуированы 50 рабочих. Сейчас в здании старого завода не осталось рабочих, в зоне ЧП действуют одни лишь специалисты МЧС. Площадь пожара по состоянию на 12 часов составляла не менее двух сотен квадратных метров.

Видео: chp_krd, _rompicapo_, lenochka_kuzmenochk