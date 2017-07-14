Видео: устрашающее черное кольцо нависло над Йоркширом

В сети появилось видео, на кадрах которого в небе Йоркшира медленно плывет загадочное черное кольцо.

Интернет-пользователей шокировали кадры, снятые в Йоркшире. На видео в небе красуется черное кольцо.



По данным СМИ, местные жители посчитали этот феномен - формой, которую приняла гарь от пожара, однако пожарные сообщили, что поблизости ничего не горело.



Метеорологи и синоптики также не смогли объяснить загадочное явление.



Видео: YouTube/Kyle Hawkins