Интернет-пользователей шокировали кадры, снятые в Йоркшире. На видео в небе красуется черное кольцо.
По данным СМИ, местные жители посчитали этот феномен - формой, которую приняла гарь от пожара, однако пожарные сообщили, что поблизости ничего не горело.
Метеорологи и синоптики также не смогли объяснить загадочное явление.
Видео: YouTube/Kyle Hawkins
Сегодня, 15:37
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Видео: устрашающее черное кольцо нависло над Йоркширом
В сети появилось видео, на кадрах которого в небе Йоркшира медленно плывет загадочное черное кольцо.
Интернет-пользователей шокировали кадры, снятые в Йоркшире. На видео в небе красуется черное кольцо.