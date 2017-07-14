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Видео: устрашающее черное кольцо нависло над Йоркширом

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В сети появилось видео, на кадрах которого в небе Йоркшира медленно плывет загадочное черное кольцо.

Интернет-пользователей шокировали кадры, снятые в Йоркшире. На видео в небе красуется черное кольцо.

По данным СМИ, местные жители посчитали этот феномен - формой, которую приняла гарь от пожара, однако пожарные сообщили, что поблизости ничего не горело.

Метеорологи и синоптики также не смогли объяснить загадочное явление.

Видео: YouTube/Kyle Hawkins

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Категории: Мировые новости

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