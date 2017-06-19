Появилось видео, как президент Коста-Рики съел осу

Общаясь с журналистами, президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис случайно проглотил осу.

Настоящие мужчины настолько суровые, что могут съесть осу. Наверное, именно эта фраза является девизом президента Коста-Рики Луиса Гильермо Солиса. Общаясь с журналистами, лидер государства проглотил осу. Судя по видео, президент не очень то и расстроился, скорее это его не на шутку позабавило.



При этом президент сам начал смеяться, когда объяснил журналистам, что не каждый день ест ос, и, мол, это был чистый белок.

"Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок" - со смехом отметил Луис Солис.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCIZ0ZWjcQ9hrUNOfw7ikgWA