Появилось видео, как посетитель McDonald’s убил мужчину одним ударом из-за замечания

Страшные инцидент произошел в Киеве, за видео благодарим канал на YouTube "Полиция Киева".

Киевские полицейские разыскивают подозреваемого в непреднамеренном убийстве человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

3 мая в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что возле заведения быстрого питания лежит человек без признаков жизни.

На момент прибытия следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть мужчины. Правоохранители выяснили, что неизвестный сделал потерпевшему замечание за то, что он курил в неположенном месте и ругался на прохожих. В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, во время которого подозреваемый ударил погибшего в лицо, и он упал на асфальт.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на задержание подозреваемого в совершении преступления.