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Появилось видео, как медсестра унижает двухлетнего малыша из неблагополучной семьи

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В сети появились кадры, на которых медсестра сахалинской больницы унижает малыша из неблагополучной семьи. Женщина отчитывала мальчика за то, что он испачкал штаны.

На Сахалине произошел вопиющий случай: медсестра из районной больницы сняла на видео, как она унижает двухлетнего ребенка из неблагополучной семьи. Женщина ругалась на малыша матом и всячески обзывала его за то, что тот испачкал штаны.

Как сообщают СМИ, ребенок попал в больницу после того, как его изъяли из родной семьи. Сейчас решается вопрос о лишении его матери родительских прав.

Прокуратура ведет проверку. Медсестра уволилась.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCPofKYsZlKOOED9-PB5i9kg

Теги: медсестра унижает ребенка видео , сахалин новости
Категории: Новости России

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