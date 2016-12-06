Появилось видео, как медсестра унижает двухлетнего малыша из неблагополучной семьи

В сети появились кадры, на которых медсестра сахалинской больницы унижает малыша из неблагополучной семьи. Женщина отчитывала мальчика за то, что он испачкал штаны.

На Сахалине произошел вопиющий случай: медсестра из районной больницы сняла на видео, как она унижает двухлетнего ребенка из неблагополучной семьи. Женщина ругалась на малыша матом и всячески обзывала его за то, что тот испачкал штаны.



Как сообщают СМИ, ребенок попал в больницу после того, как его изъяли из родной семьи. Сейчас решается вопрос о лишении его матери родительских прав.



Прокуратура ведет проверку. Медсестра уволилась.



Видео: https://www.youtube.com/channel/UCPofKYsZlKOOED9-PB5i9kg